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    Арно Кормье - статистика

    Тренер
    Имя Арно
    Фамилия Кормье
    Гражданство Франция
    Дата рождения 14 ноября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ле Ман 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.10.2011 Ле Ман 0(4) : 0(1) Ренн
    11.01.2012 Ле Ман 0 : 1 Лорьян
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