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    Рабах Саадан - статистика

    Тренер
    Имя Рабах
    Фамилия Саадан
    Гражданство Алжир
    Дата рождения 3 мая 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алжир 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.01.2013 ЮАР 0 : 0 Алжир
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