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    Ион Марин - статистика

    Тренер
    Имя Ион
    Фамилия Марин
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 25 марта 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2012 Динамо 0 : 2 Металлист
    30.08.2012 Металлист 2 : 1 Динамо
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