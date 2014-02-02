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    Альберто Малезани - статистика

    Тренер
    Имя Альберто
    Фамилия Малезани
    Гражданство Италия
    Дата рождения 5 июня 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сассуоло 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.02.2014 Сассуоло 1 : 2 Верона
    09.02.2014 Интер 1 : 0 Сассуоло
    16.02.2014 Сассуоло 0 : 2 Наполи
    23.02.2014 Лацио 3 : 2 Сассуоло
    02.03.2014 Сассуоло 0 : 1 Парма
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