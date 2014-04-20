Мигель Анхель Португаль - статистика
Тренер
|Имя
|Мигель Анхель
|Фамилия
|Португаль
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 ноября 1955
|Имя
|Мигель Анхель
|Фамилия
|Португаль
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 ноября 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|1
|2
|Дата
|Матч
|20.04.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Гремио
|27.04.2014
|Витория
|2 : 2
|Атлетико Паранаэнсе
|04.05.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 3
|Крузейро
|22.05.2014
|Коринтианс
|1 : 1
|Атлетико Паранаэнсе
|25.05.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 0
|Коритиба