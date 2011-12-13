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    Хуанхо Гонсалес - статистика

    Тренер
    Имя Хуанхо
    Фамилия Гонсалес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 9 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Расинг 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.12.2011 Расинг 3 : 2 Райо Вальекано
    21.12.2011 Райо Вальекано 4 : 3 Расинг
    03.01.2012 Мирандес 2 : 0 Расинг
    10.01.2012 Расинг 1 : 1 Мирандес
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