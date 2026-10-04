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Иван Йованович - статистика

Греция
Сербия
8 июля 1962 (64)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Греция
4
2
0
2
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
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