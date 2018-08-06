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Найджел Эдкинс
Статистика
Найджел Эдкинс - статистика
Англия
11 марта 1965 (61)
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Англия. Чемпион-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
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Англия. Кубок лиги 2010/2011
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Кубок Английской лиги 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Халл Сити
1
0
1
0
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Халл Сити
1 : 3
06.08.2018
Астон Вилла
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