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    Леонардо Акори

    Тренер
    Имя Леонардо
    Фамилия Акори
    Гражданство Италия
    Дата рождения 16 января 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливорно 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.08.2009 Ливорно 2 : 0 Торино
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