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Жорже Кошта - статистика

Португалия
14 октября 1971 (55)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Габон
3
1
2
0
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Габон
0 : 2
25.01.2015
Экваториальная Гвинея
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Габон
0 : 1
21.01.2015
Конго
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Габон
2 : 0
17.01.2015
Буркина-Фасо
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