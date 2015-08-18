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    Домингуш Пасьенса - статистика

    Тренер
    Имя Домингуш
    Фамилия Пасьенса
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 2 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АПОЭЛ 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2015 Астана 1 : 0 АПОЭЛ
    26.08.2015 АПОЭЛ 1 : 1 Астана
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