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    Роберт Рубчич - статистика

    Тренер
    Имя Роберт
    Фамилия Рубчич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 2 ноября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Риека 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2009 Риека 1 : 2 Металлист
    06.08.2009 Металлист 2 : 0 Риека
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