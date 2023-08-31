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Дерек Макиннес - статистика
Шотландия
5 июля 1971 (55)
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Шотландия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Абердин
2
0
1
1
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
1 : 3
31.08.2023
Хэкен
Лига Европы, 4 раунд
Хэкен
2 : 2
24.08.2023
Абердин
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