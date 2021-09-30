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    Хоссам Эль-Бадри - статистика

    Тренер
    Имя Хоссам
    Фамилия Эль-Бадри
    Гражданство Египет
    Дата рождения 23 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.09.2021 Египет 2 : 0 Либерия
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