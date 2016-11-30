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Рене Жирар
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Рене Жирар - статистика
Франция
4 апреля 1954 (72)
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
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Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Франция. Кубок 2010/2011
Франция. Кубок лиги 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Кубок Французской Лиги 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Нант
14
3
8
3
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
0 : 6
30.11.2016
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
0 : 0
26.11.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
2 : 0
19.11.2016
Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
05.11.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
4 : 1
30.10.2016
Нант
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
1 : 2
22.10.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 2
15.10.2016
Нант
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
01.10.2016
Бастия
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
25.09.2016
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
0 : 0
21.09.2016
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 3
11.09.2016
Метц
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 0
28.08.2016
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
0 : 1
20.08.2016
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
13.08.2016
Нант
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