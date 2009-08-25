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    Дидье Оле-Николь - статистика

    Тренер
    Имя Дидье
    Фамилия Оле-Николь
    Гражданство Франция
    Дата рождения 2 сентября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Клермон 2 2 0 0
    Ницца 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2009 Клермон 1 : 0 Истр
    23.09.2009 Сент-Этьен 4 : 1 Ницца
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