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    Михаэль Эннинг - статистика

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Эннинг
    Гражданство Германия
    Дата рождения 27 сентября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбург 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2011 Боруссия 3 : 1 Гамбург
    13.08.2011 Гамбург 2 : 2 Герта
    20.08.2011 Бавария 5 : 0 Гамбург
    27.08.2011 Гамбург 3 : 4 Кельн
    10.09.2011 Вердер 2 : 0 Гамбург
    17.09.2011 Гамбург 0 : 1 Боруссия
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