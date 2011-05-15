Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тон Дю Шатинье - статистика

Нидерланды
13 января 1958 (68)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Утрехт
33
12
13
8
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
5 : 1
15.05.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
3 : 1
01.05.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
4 : 2
24.04.2011
Витесс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
3 : 0
15.04.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Утрехт
0 : 4
10.04.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
2 : 3
03.04.2011
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
1 : 0
20.03.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Утрехт
1 : 0
11.03.2011
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
1 : 1
06.03.2011
Рода
Голландия. Эредивизие, 25 тур
НЕК
1 : 1
27.02.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
1 : 1
18.02.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
3 : 3
12.02.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
1 : 1
06.02.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Де Графсхап
0 : 0
01.02.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Венло
1 : 2
19.01.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
НАК Бреда
3 : 1
11.12.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 1
05.12.2010
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Хераклес
2 : 1
28.11.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Рода
1 : 1
24.11.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
4 : 0
21.11.2010
НЕК
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
1 : 2
07.11.2010
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
1 : 0
31.10.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
2 : 0
27.10.2010
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Витесс
1 : 4
24.10.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
2 : 2
16.10.2010
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 2
03.10.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
25.09.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
3 : 2
19.09.2010
Венло
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
1 : 0
12.09.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
4 : 0
29.08.2010
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
3 : 0
22.08.2010
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
3 : 1
15.08.2010
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
3 : 1
08.08.2010
Утрехт
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+