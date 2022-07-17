Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аурелиус Скарбалиус - статистика

    Тренер
    Имя Аурелиус
    Фамилия Скарбалиус
    Гражданство Литва
    Дата рождения 12 мая 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виборг 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Виборг 2 : 1 Ольборг
    24.07.2022 Орхус 3 : 1 Виборг
    31.07.2022 Виборг 4 : 2 Копенгаген
    06.08.2022 Нордшелланд 1 : 0 Виборг
    14.08.2022 Виборг 2 : 0 Силькеборг
    • Читайте нас: 