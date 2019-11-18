Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Дания. Супер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Copa del Sol 2010 Дания. Супер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Дании 2009/2010