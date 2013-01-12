Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат мира 2006