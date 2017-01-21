Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оуэн Койл - статистика

Шотландия
14 июля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Блэкберн
26
6
13
7
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
21.01.2017
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Барнсли
2 : 0
26.12.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 3
17.12.2016
Рединг
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
2 : 3
13.12.2016
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.11.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
19.11.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 0
22.10.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.09.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
13.09.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.09.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 1
17.08.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 4
06.08.2016
Норвич Сити
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+