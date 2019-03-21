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    Алекс Маклиш - статистика

    Тренер
    Имя Алекс
    Фамилия Маклиш
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 21 января 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шотландия 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.03.2019 Казахстан 3 : 0 Шотландия
    24.03.2019 Сан-Марино 0 : 2 Шотландия
    13.10.2019 Шотландия 6 : 0 Сан-Марино
    19.11.2019 Шотландия 3 : 1 Казахстан
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