Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Кубок Америки 2016 Бразилия. Серия А 2015 США. МЛС 2011 США. МЛС 2010