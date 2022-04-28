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    Хуан Карлос Осорио - статистика

    Тренер
    Имя Хуан Карлос
    Фамилия Осорио
    Гражданство Колумбия
    Дата рождения 8 июля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.04.2022 Мексика 0 : 0 Гватемала
    03.06.2022 Мексика 0 : 3 Уругвай
    29.05.2022 Мексика 2 : 1 Нигерия
    06.06.2022 Мексика 0 : 0 Эквадор
    01.09.2022 Мексика 0 : 1 Парагвай
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