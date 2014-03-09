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    Роберт Варжиха - статистика

    Тренер
    Имя Роберт
    Фамилия Варжиха
    Гражданство Польша
    Дата рождения 20 августа 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коламбус 32 13 9 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.03.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 3 Коламбус
    30.03.2014 Сиэтл 1 : 2 Коламбус
    06.04.2014 Коламбус 0 : 2 Торонто
    13.04.2014 Сан-Хосе 1 : 1 Коламбус
    20.04.2014 Коламбус 1 : 1 Ди Си Юнайтед
    27.04.2014 Коламбус 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
    04.05.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Коламбус
    18.05.2014 Портленд 3 : 3 Коламбус
    25.05.2014 Коламбус 2 : 0 Чикаго Файр
    01.06.2014 Торонто 3 : 2 Коламбус
    05.06.2014 Коламбус 1 : 1 Реал Солт-Лейк
    08.06.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Коламбус
    29.06.2014 Коламбус 0 : 0 Даллас
    05.07.2014 Колорадо 1 : 1 Коламбус
    13.07.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 4 : 1 Коламбус
    20.07.2014 Коламбус 2 : 1 Монреаль Импакт
    27.07.2014 Нью-Инглэнд Революшн 1 : 2 Коламбус
    03.08.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Коламбус
    05.10.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 1 Коламбус
    10.08.2014 Коламбус 2 : 3 Торонто
    12.10.2014 Филадельфия Юнион 2 : 3 Коламбус
    17.08.2014 Коламбус 4 : 1 Лос-Анджелес Гэлакси
    19.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 3 Коламбус
    24.08.2014 Коламбус 3 : 0 Хьюстон
    26.10.2014 Коламбус 2 : 1 Филадельфия Юнион
    31.08.2014 Монреаль Импакт 2 : 0 Коламбус
    14.09.2014 Хьюстон 2 : 2 Коламбус
    21.09.2014 Коламбус 1 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    28.09.2014 Коламбус 2 : 0 Монреаль Импакт
    01.11.2014 Коламбус 2 : 4 Нью-Инглэнд Революшн
    10.11.2014 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 1 Коламбус
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