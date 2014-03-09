Роберт Варжиха - статистика
Тренер
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Варжиха
|Гражданство
|Польша
|Дата рождения
|20 августа 1963
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Варжиха
|Гражданство
|Польша
|Дата рождения
|20 августа 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Коламбус
|32
|13
|9
|10
|Дата
|Матч
|09.03.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 3
|Коламбус
|30.03.2014
|Сиэтл
|1 : 2
|Коламбус
|06.04.2014
|Коламбус
|0 : 2
|Торонто
|13.04.2014
|Сан-Хосе
|1 : 1
|Коламбус
|20.04.2014
|Коламбус
|1 : 1
|Ди Си Юнайтед
|27.04.2014
|Коламбус
|1 : 1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|04.05.2014
|Канзаc Сити
|2 : 0
|Коламбус
|18.05.2014
|Портленд
|3 : 3
|Коламбус
|25.05.2014
|Коламбус
|2 : 0
|Чикаго Файр
|01.06.2014
|Торонто
|3 : 2
|Коламбус
|05.06.2014
|Коламбус
|1 : 1
|Реал Солт-Лейк
|08.06.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Коламбус
|29.06.2014
|Коламбус
|0 : 0
|Даллас
|05.07.2014
|Колорадо
|1 : 1
|Коламбус
|13.07.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4 : 1
|Коламбус
|20.07.2014
|Коламбус
|2 : 1
|Монреаль Импакт
|27.07.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|1 : 2
|Коламбус
|03.08.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Коламбус
|05.10.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 1
|Коламбус
|10.08.2014
|Коламбус
|2 : 3
|Торонто
|12.10.2014
|Филадельфия Юнион
|2 : 3
|Коламбус
|17.08.2014
|Коламбус
|4 : 1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19.10.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1 : 3
|Коламбус
|24.08.2014
|Коламбус
|3 : 0
|Хьюстон
|26.10.2014
|Коламбус
|2 : 1
|Филадельфия Юнион
|31.08.2014
|Монреаль Импакт
|2 : 0
|Коламбус
|14.09.2014
|Хьюстон
|2 : 2
|Коламбус
|21.09.2014
|Коламбус
|1 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|28.09.2014
|Коламбус
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|01.11.2014
|Коламбус
|2 : 4
|Нью-Инглэнд Революшн
|10.11.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|3 : 1
|Коламбус