Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Азовский - статистика

Казахстан
1 октября 1964 (62), Атырау
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Улытау
22
4
12
6
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Туран
1 : 1
13.09.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Улытау
2 : 1
24.08.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
4 : 0
17.08.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
1 : 1
09.08.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
1 : 0
02.08.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Окжетпес
1 : 0
19.07.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Улытау
1 : 1
12.07.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Женис
2 : 0
05.07.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Улытау
1 : 2
28.06.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
22.06.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 1
14.06.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Улытау
2 : 1
31.05.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
0 : 2
18.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
10.05.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Улытау
1 : 4
03.05.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Улытау
0 : 1
19.04.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
3 : 0
06.04.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Улытау
1 : 1
30.03.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
01.03.2025
Улытау
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+