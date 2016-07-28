Статистика по турнирам

Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009 Россия. Кубок 2008/2009