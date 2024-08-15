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Абдулла Авчи
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Абдулла Авчи - статистика
Турция
31 июля 1963 (63)
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Турция. Супер-Лига 2012/2013
Турция. Плей-офф 2011/2012
Турция. Супер-Лига 2011/2012
Турция. Супер-Лига 2010/2011
Чемпионат Турции 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Трабзонспор
4
2
2
0
Лига Европы, 3 раунд
Рапид
2 : 0
15.08.2024
Трабзонспор
Лига Европы, 3 раунд
Трабзонспор
0 : 1
08.08.2024
Рапид
Лига Европы, 2 раунд
Трабзонспор
1 : 0
01.08.2024
Ружомберок
Лига Европы, 2 раунд
Ружомберок
0 : 2
25.07.2024
Трабзонспор
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