Абдулла Авчи - статистика
Тренер
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Авчи
|Команда
|Трабзонспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|31 июля 1963
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Авчи
|Команда
|Трабзонспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|31 июля 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Газиантеп
|0 : 3
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 26 тур
|01.04.2023
|Трабзонспор
|3 : 4
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 27 тур
|08.04.2023
|Касымпаша
|2 : 0
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|Дата
|Матч
|08.09.2022
|Ференцварош
|3 : 2
|Трабзонспор
|15.09.2022
|Трабзонспор
|2 : 1
|Црвена Звезда
|06.10.2022
|Монако
|3 : 1
|Трабзонспор
|13.10.2022
|Трабзонспор
|4 : 0
|Монако
|27.10.2022
|Црвена Звезда
|2 : 1
|Трабзонспор
|03.11.2022
|Трабзонспор
|1 : 0
|Ференцварош