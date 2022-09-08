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    Абдулла Авчи - статистика

    Тренер
    Имя Абдулла
    Фамилия Авчи
    Команда Трабзонспор
    Гражданство Турция
    Дата рождения 31 июля 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Газиантеп 0 : 3 Трабзонспор Турция. Суперлига, 26 тур
    01.04.2023 Трабзонспор 3 : 4 Кайсериспор Турция. Суперлига, 27 тур
    08.04.2023 Касымпаша 2 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Трабзонспор 6 3 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Ференцварош 3 : 2 Трабзонспор
    15.09.2022 Трабзонспор 2 : 1 Црвена Звезда
    06.10.2022 Монако 3 : 1 Трабзонспор
    13.10.2022 Трабзонспор 4 : 0 Монако
    27.10.2022 Црвена Звезда 2 : 1 Трабзонспор
    03.11.2022 Трабзонспор 1 : 0 Ференцварош
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