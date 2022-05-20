Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур