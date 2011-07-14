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    Пьер Литтбарски - статистика

    Тренер
    Имя Пьер
    Фамилия Литтбарски
    Гражданство Германия
    Дата рождения 16 апреля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вадуц 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2011 Вадуц 0 : 2 Войводина
    21.07.2011 Войводина 1 : 3 Вадуц
    28.07.2011 Хапоэль 4 : 0 Вадуц
    04.08.2011 Вадуц 2 : 1 Хапоэль
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