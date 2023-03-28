Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Швейцарии 2009/2010