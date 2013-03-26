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    Ласло Чаба - статистика

    Тренер
    Имя Ласло
    Фамилия Чаба
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 13 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Литва 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2013 Албания 4 : 1 Литва
    14.08.2013 Люксембург 2 : 1 Литва
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