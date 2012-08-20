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    Улиссеш Мораиш - статистика

    Тренер
    Имя Улиссеш
    Фамилия Мораиш
    Команда Бейра-Мар
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 22 ноября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Академика 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2012 Бейра-Мар 3 : 3 Академика
    24.08.2012 Академика 1 : 1 Ольяненси
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