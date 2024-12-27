Статистика по турнирам

Кубок Персидского Залива 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009