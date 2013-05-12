Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раймонд Аттевелд - статистика

Нидерланды
8 августа 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
АДО Ден Хааг
27
6
11
10
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
4 : 2
12.05.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
05.05.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 32 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
27.04.2013
Венло
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
2 : 1
20.04.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АДО Ден Хааг
1 : 3
13.04.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 0
07.04.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Ваалвейк
4 : 0
31.03.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 27 тур
АДО Ден Хааг
0 : 4
16.03.2013
Витесс
Голландия. Эредивизие, 26 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
09.03.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 18 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
22.12.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
3 : 2
16.12.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 16 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
08.12.2012
Зволле
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 0
01.12.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
0 : 3
23.11.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 13 тур
АДО Ден Хааг
1 : 6
17.11.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
10.11.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Рода
0 : 0
02.11.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
27.10.2012
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
1 : 2
21.10.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 8 тур
НЕК
1 : 1
05.10.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 3
29.09.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
23.09.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
1 : 3
15.09.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 4 тур
АДО Ден Хааг
0 : 1
31.08.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Венло
2 : 4
25.08.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 2 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
19.08.2012
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Витесс
2 : 2
12.08.2012
АДО Ден Хааг
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+