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    Крассимир Балаков - статистика

    Тренер
    Имя Крассимир
    Фамилия Балаков
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 29 марта 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болгария 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.06.2019 Чехия 2 : 1 Болгария
    10.06.2019 Болгария 2 : 3 Косово
    07.09.2019 Англия 4 : 0 Болгария
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