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Деннис ван Вийк
Статистика
Деннис ван Вийк - статистика
Нидерланды
16 декабря 1962 (63)
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
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Бельгия. Плей-офф 2014/2015
Бельгия. Про-Лига 2014/2015
Бельгия. Жюпиле Про-Лига 2011/2012
Бельгия. Плей-офф 2011/2012
Чемпионат Бельгии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Серкль Брюгге
14
5
6
3
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
21.10.2022
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серен
0 : 1
18.10.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
5 : 1
15.10.2022
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
2 : 1
09.10.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Гент
3 : 4
02.10.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Серкль Брюгге
2 : 2
17.09.2022
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
0 : 2
11.09.2022
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
4 : 0
02.09.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
27.08.2022
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Генк
2 : 1
20.08.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
13.08.2022
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
07.08.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
30.07.2022
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Вестерло
2 : 0
24.07.2022
Серкль Брюгге
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