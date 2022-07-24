Деннис ван Вийк - статистика
Тренер
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|ван Вийк
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|16 декабря 1962
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|ван Вийк
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|16 декабря 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Серкль Брюгге
|14
|5
|6
|3
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Вестерло
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|30.07.2022
|Серкль Брюгге
|1 : 0
|Андерлехт
|07.08.2022
|Стандард
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|13.08.2022
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Мехелен
|20.08.2022
|Генк
|2 : 1
|Серкль Брюгге
|27.08.2022
|Серкль Брюгге
|1 : 1
|Зюлте-Варегем
|02.09.2022
|Брюгге
|4 : 0
|Серкль Брюгге
|11.09.2022
|Серкль Брюгге
|0 : 2
|Антверпен
|17.09.2022
|Серкль Брюгге
|2 : 2
|Остенде
|02.10.2022
|Гент
|3 : 4
|Серкль Брюгге
|09.10.2022
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Серкль Брюгге
|15.10.2022
|Серкль Брюгге
|5 : 1
|Эйпен
|18.10.2022
|Серен
|0 : 1
|Серкль Брюгге
|21.10.2022
|Серкль Брюгге
|4 : 1
|Шарлеруа