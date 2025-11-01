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Франки Дюри
Статистика
Франки Дюри - статистика
Бельгия
11 октября 1957 (69)
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат Бельгии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Зюлте-Варегем
13
5
5
3
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Зюлте-Варегем
1 : 4
01.11.2025
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
26.10.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Зюлте-Варегем
4 : 1
19.10.2025
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
04.10.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
27.09.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
20.09.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
3 : 2
31.08.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
23.08.2025
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
16.08.2025
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
3 : 1
02.08.2025
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
26.07.2025
Мехелен
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