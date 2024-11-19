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Сречко Катанец
Статистика
Сречко Катанец - статистика
Словения
15 июля 1963 (63)
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025
Кубок Азии 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Кубок Азии 2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Узбекистан
6
4
1
1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 6 тур
КНДР
0 : 1
19.11.2024
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 5 тур
Катар
3 : 2
14.11.2024
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
Узбекистан
1 : 0
15.10.2024
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
Узбекистан
0 : 0
10.10.2024
Иран
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Киргизия
2 : 3
10.09.2024
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур
Узбекистан
1 : 0
05.09.2024
КНДР
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