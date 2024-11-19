Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Кубок Азии 2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010