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Мишель Прюдомм
Статистика
Мишель Прюдомм - статистика
Бельгия
24 января 1959 (67)
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Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Чемпионат Бельгии 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Стандард
10
5
2
3
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
2 : 0
25.10.2020
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 1
17.10.2020
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
04.10.2020
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
2 : 2
27.09.2020
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Стандард
2 : 1
20.09.2020
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
12.09.2020
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Беерсхот
0 : 3
30.08.2020
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
0 : 0
23.08.2020
Генк
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Беверен
1 : 2
17.08.2020
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
1 : 0
08.08.2020
Серкль Брюгге
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