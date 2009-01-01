Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Чемпионат мира 2010 Кубок Конфедераций 2009