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    Хассан Шехата - статистика

    Тренер
    Имя Хассан
    Фамилия Шехата
    Гражданство Египет
    Дата рождения 19 июня 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.06.2012 Египет 2 : 0 Мозамбик
    10.06.2012 Гвинея 2 : 3 Египет
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