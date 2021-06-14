Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жозе Пезейру - статистика

    Тренер
    Имя Жозе
    Фамилия Пезейру
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 4 апреля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венесуэла 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.06.2021 Бразилия 3 : 0 Венесуэла
    18.06.2021 Колумбия 0 : 0 Венесуэла
    21.06.2021 Венесуэла 2 : 2 Эквадор
    28.06.2021 Венесуэла 0 : 1 Перу
    • Читайте нас: 