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    Майк Бюскенс - статистика

    Тренер
    Имя Майк
    Фамилия Бюскенс
    Гражданство Германия
    Дата рождения 19 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рапид 6 1 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2016 Рапид 3 : 2 Генк
    08.12.2016 Рапид 1 : 1 Атлетик
    29.09.2016 Атлетик 1 : 0 Рапид
    20.10.2016 Рапид 1 : 1 Сассуоло
    03.11.2016 Сассуоло 2 : 2 Рапид
    24.11.2016 Генк 1 : 0 Рапид
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