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Чиро Феррара
Статистика
Чиро Феррара - статистика
Италия
11 февраля 1967 (59)
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Команда
И
В
П
Н
Сампдория
17
5
9
3
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
3 : 1
16.12.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0 : 2
10.12.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 2
02.12.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1 : 0
25.11.2012
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
18.11.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
2 : 0
11.11.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 2
04.11.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 2
31.10.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
0 : 1
28.10.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
2 : 1
21.10.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
06.10.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
0 : 1
30.09.2012
Наполи
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
1 : 1
26.09.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 1
23.09.2012
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2 : 3
16.09.2012
Сампдория
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
0 : 1
26.08.2012
Сампдория
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