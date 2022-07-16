Владимир Маминов - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маминов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 сентября 1974
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маминов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 сентября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак К
|18
|6
|6
|6
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Химик
|3 : 0
|Спартак К
|22.07.2022
|Спартак К
|2 : 0
|Динамо-2
|31.07.2022
|Чертаново
|1 : 2
|Спартак К
|06.08.2022
|Спартак К
|0 : 2
|Муром
|10.08.2022
|Текстильщик
|2 : 2
|Спартак К
|14.08.2022
|Спартак К
|1 : 1
|Знамя Труда
|21.08.2022
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Спартак К
|04.09.2022
|Спартак К
|1 : 3
|Тверь
|10.09.2022
|Динамо Вг
|3 : 2
|Спартак К
|18.09.2022
|Спартак К
|1 : 2
|Торпедо-2
|22.09.2022
|Динамо-2
|3 : 5
|Спартак К
|26.09.2022
|Спартак К
|4 : 0
|Чертаново
|02.10.2022
|Муром
|1 : 0
|Спартак К
|08.10.2022
|Спартак К
|1 : 0
|Текстильщик
|15.10.2022
|Знамя Труда
|1 : 1
|Спартак К
|19.10.2022
|Спартак К
|1 : 1
|Торпедо Вл
|30.10.2022
|Тверь
|0 : 2
|Спартак К
|05.11.2022
|Спартак К
|0 : 0
|Динамо Вг