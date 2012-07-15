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    Сергей Иромашвили

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Иромашвили
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2012 Динамо 6 : 1 Якутия
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