Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Кубок ПФЛ 2009 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009