Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 4 2020/2021 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009