Сергей Бондарь - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Бондарь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 мая 1963
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Бондарь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 мая 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Знамя Труда
|19
|6
|10
|3
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Знамя Труда
|1 : 0
|ЦРФСО
|28.07.2015
|Строгино
|0 : 0
|Знамя Труда
|04.08.2015
|Знамя Труда
|0 : 2
|Псков-747
|12.08.2015
|Карелия
|1 : 1
|Знамя Труда
|18.08.2015
|Знамя Труда
|2 : 3
|Москва
|25.08.2015
|Олимп-Долгопрудный
|2 : 1
|Знамя Труда
|15.09.2015
|Домодедово
|0 : 1
|Знамя Труда
|27.09.2015
|Химки
|2 : 0
|Знамя Труда
|01.10.2015
|Знамя Труда
|3 : 1
|Сочи
|05.10.2015
|Торпедо Вл
|3 : 2
|Знамя Труда
|11.10.2015
|Знамя Труда
|3 : 2
|Спартак К
|17.10.2015
|Коломна
|2 : 0
|Знамя Труда
|21.10.2015
|Знамя Труда
|2 : 3
|Строгино
|26.10.2015
|Псков-747
|2 : 4
|Знамя Труда
|01.11.2015
|Знамя Труда
|4 : 0
|Карелия
|08.11.2015
|Москва
|6 : 0
|Знамя Труда
|21.09.2015
|Знамя Труда
|0 : 1
|Текстильщик
|10.04.2016
|Знамя Труда
|0 : 2
|Олимп-Долгопрудный
|08.09.2015
|Волга
|0 : 0
|Знамя Труда